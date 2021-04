Benfica pagou mais de 20 M€ em comissões: FPF revela todos os valores

O Benfica foi o clube português que mais pagou em comissões a empresários no último ano - entre 1 de abril de 2020 e 31 de março de 2021 -, segundo revela esta quinta-feira a Federação Portuguesa de Futebol.







Em comparação com os dados do período homólogo - de 1 de abril de 2019 a 31 de março de 2020 -, note-se que o valor pago diminuiu em todos os clubes da frente com exceção do Sp. Braga - que passou dos 3,3 M€ do anterior período para os atuais 9,9 M€.



Já o Benfica, que voltou a ser a equipa que mais pagou a agentes, pagou menos 13,9 M€ (passando dos 34,2M€ para 20,3 M€), ao passo que o FC Porto reduziu em 8,3 M€ (de 23,7 M€ para 15,4 M€) e o Sporting passou quase para metade, dos 15,9 M€ para 8,5 M€.



Rui Pinto reagiu no Twitter



A divulgação dos dados pela FPF mereceu comentários de Rui Pinto no Twitter, primeiro a propósito dos valores que considera serem "pornográficos", mas também pelo facto de não surgir o Portimonense na lista.



Em altura de pandemia, fase particularmente penosa para os clubes de futebol, há um sector que continua a arrecadar comissões pornográficas: os intermediários.

De acordo com os dados divulgados, nos quais é também esclarecida a identidade de cada uma das empresas de intermediação envolvidas nas transferências realizadas, a SAD das águias pagou, aos quais ainda se juntam mais 61,8 mil euros pagos pelo clube (neste caso referentes às equipas de futsal e futebol feminino).Em segundo lugar nesta tabela surge o FC Porto, com, logo seguido pelo Sp. Braga, que teve desembolsar. Já o Sporting foi dos clubes da frente da tabela aquele que menos pagou em comissões:. Nota ainda para o V. Guimarães, que no último ano pagoua empresários.No outro lado da tabela, a Académica foi a equipa que menos teve de pagar a agentes - apenas 500 euros -, logo seguida pelo Vizela (6,5 mil euros), isto no que aos clubes dos campeonatos profissionais diz respeito.