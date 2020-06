Benfica sofre mais uma derrota e vê o título cada vez mais longe

O Benfica perdeu por 2-0 no terreno do Marítimo, em jogo da 29.ª jornada da Liga NOS. Com este resultado, as águias podem ficar a seis pontos do FC Porto, caso os dragões ganhem esta noite.





Jorge Correa (74') e Rodrigo Pinho (78') marcaram os golos.Veja os principais lances AQUI