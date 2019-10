Bruno Fernandes bisa como médio do mês e Nehuén Pérez eleito melhor defesa

Bruno Fernandes foi eleito pela segunda vez consecutiva o melhor médio do mês da Liga NOs, tendo superado Gustavo Assunção e Guga, ambos futebolistas do Famalicão.O capitão do Sporting obteve 17,46% dos votos dos treinadores do escalão principal no mês de setembro. Já Gustavo Assunção conquistou 14,44% dos votos, enquanto Guga somou 5,93%.Já no que diz respeito ao melhor defesa, é mais um jogador do Famalicão, líder do campeonato com 19 pontos, que se destaca: o central argentino Nehuén Pérez, de apenas 19 anos, recolheu 19,35% dos votos. Tapsoba, do V. Guimarães, e Alex Telles, do FC Porto, completam o pódio.