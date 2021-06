Clubes aprovam alteração ao regulamento para impedir novo 'caso Palhinha'

O 'caso Palhinha' foi um dos episódios mais polémicos da temporada, mas não voltará a repetir-se. Foi essa a decisão que saiu da Assembleia Geral da Liga, onde os clubes decidiram que, mesmo que haja recurso e suspensão do castigo, este terá de ser cumprido ao sexto amarelo.





De recordar que João Palhinha viu o quinto amarelo num jogo frente ao Boavista, cartão esse que o retiraria do jogo com o Benfica, mas o Tribunal Central Administrativo do Sul aceitou a providência cautelar interposta e o médio não cumpriu o castigo.