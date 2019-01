Comandante dos Bombeiros de Portimão garante que não houve incêndio após jogo com o Benfica

O comandante dos Bombeiros Voluntários de Portimão, Richard Marques, garantiu esta sexta-feira que não houve qualquer incêndio na bancada nascente do Estádio Municipal de Portimão, onde se encontravam muitos adeptos do Benfica, após o jogo entre o Portimonense e os encarnados, na última quarta-feira, a contar para a Liga NOS, e ganho pelos algarvios, por 2-0."Foram apenas duas tochas deflagradas pelos adeptos. A situação não passou da coluna de fumo vista, não houve fogo e as cadeiras não arderam sequer, registando-se apenas pequenos danos em três ou quatro", referiu Richard Marques, em declarações ao jornal regional "Barlavento".Os bombeiros utilizaram extintores "visto as tochas terem sido ativadas na bancada. Caso fossem arremessadas para o relvado teríamos utilizado um recipiente com água semelhante ao que se vê em diversos estádios".Richard Marques adiantou que "o nosso objetivo foi também evitar o pânico, dada a grande concentração de pessoas na zona. Fomos bem sucedidos, não houve exaltação em nenhum momento e tudo se processou com total tranquilidade", esclareceu.O comandante dos Bombeiros de Portimão adiantou que "nestes jogos de maior risco temos sempre um dispositivo pronto a atuar em situações mais extremas, pois o uso de engenhos pirotécnicos é frequente".