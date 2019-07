Conheça as cinco condicionantes do sorteio da Liga NOS 2019/20

A Liga Portugal revelou as condicionantes para o sorteio da Liga NOS 2019/20, que vai decorrer na noite de sexta-feira. São cinco critérios que devem ser respeitados na definição do calendário da prova.O primeiro diz que a segunda volta deverá ser um espelho da primeira, ou seja, ter a mesma ordem de jogos.A segunda condicionante prende-se com as equipas da mesma região, que não podem jogar simultaneamente em casa ou fora. As duplas de emblemas que cabem neste critério são: Benfica e Sporting; FC Porto e Boavista; Sp. Braga e V. Guimarães; Gil Vicente e Famalicão.O terceiro critério diz que se deve evitar, "na medida do possível", que uma equipa dispute consecutivamente, em casa ou fora, os seus jogos com as cinco equipas que nas três épocas anteriores tenham tido melhor classificação média: Benfica, FC Porto, Sporting, Sp. Braga e V. Guimarães.O quarto critério a ter em conta diz respeito às deslocações às ilhas. Nenhuma equipa deve ter duas deslocações consecutivas à Madeira e aos Açores.Por fim, a quinta condicionante refere que uma equipa não deve defrontar de forma consecutiva equipas participantes nas competições europeias.O sorteio do calendário da 2.ª Liga terá de respeitar menos condicionantes. No total serão quatro critérios.A segunda metade terá de ser um espelho da primeira, Benfica B e FC Porto B deverão jogar entre si na última jornada de cada volta, Mafra e Casa Pia não podem jogar simultaneamente em casa ou gora e a Oliveirense joga a primeira jornada como visitante, devido à partilha de estádio.