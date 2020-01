Conselho de Disciplina instaura processo a V. Guimarães e Benfica

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol instaurou um processo disciplinar a V. Guimarães e Benfica, depois dos incidentes nas bancadas do Estádio D. Afonso Henriques, no último sábado.





A partida em que as águias venceram por 1-0 foi interrompida pelo árbitro Nuno Almeida em quatro ocasiões, devido ao arremesso de tochas e cadeiras por parte dos adeptos dos dois clubes. Deste modo, o órgão da FPF não esperou pelo relatório das autoridades para abrir o processo.Após o jogo, houve críticas de parte a parte. O presidente do V. Guimarães, Miguel Pinto Lisboa, lançou. Já o clube da Luz, além de ter lamentado atos dos próprios adeptos, também denunciou roubos e agressões no final do encontro.