Desordem entre adeptos do FC Porto obriga a intervenção da polícia

Uma desordem entre adeptos do FC Porto à chegada ao Estádio da Luz obrigou a polícia a intervir para serenar a situação. O Comissário da PSP André Serra fez um balanço sensivelmente a 45 minutos do início do encontro entre Benfica e FC Porto.





"Junto à entrada dos adeptos do FC Porto, alguns vinham em desordem entre eles e foi necessário cessar essa mesma desordem. Houve uma atuação policial, mas nada de carga, só a força necessária. Tivemos duas assistências, uma de causas naturais, de uma pessoa que se sentiu mal e outra de outra pessoa que se sentiu mal na sequência dessa desordem. Esta pessoa recebeu assistência médica", referiu à CMTV, frisando que esta atuação "foi simplesmente uma ação para repor a ordem" e que "não há qualquer detenção" até ao momento.