Edinho: «Na próxima época quero lutar pelo título de melhor marcador»

Edinho terminou recentemente o contrato que o ligava ao Feirense e, desde então, encontra-se sem clube, tendo o futuro completamente em aberto. No entanto, apesar de estar a viver uma situação praticamente inédita na carreira, o dianteiro não está preocupado com o que poderá vir ou não a acontecer, estando inclusive a preparar-se para a nova temporada há já quatro semanas.Com abordagens de clubes da 1.ª e da 2.ª Liga, assim como de emblemas estrangeiros, o internacional português pretende prosseguir ao mais alto nível durante pelo menos mais duas épocas, razão pela qual não está parado e continua a trabalhar para se manter em forma."Estou a preparar-me para a próxima época, já estou a trabalhar há quatro semanas. Estou mais do que pronto e na próxima temporada quero fazer mais e melhor. Meti na cabeça que quero lutar pelo prémio de melhor marcador e é isso que vou fazer. Nunca assumi essa meta, mas desta vez assumo. Vou arriscar mais, ter mais os olhos na baliza e tentar fazer uma época ainda melhor", começou por dizer a, levantando um pouco o véu sobre as abordagens que surgiram entretanto."Já tive algumas sondagens de clubes da 1ª, da 2ª Liga e do estrangeiro, mas para já nada está definido. Estou bem e estou pronto para tudo. Quero manter-me ao mais alto nível durante mais duas temporadas e fixe a meta dos 39 anos para me retirar. Seja como for, estou pronto para a nova época", acrescentou.Uma das propostas que chegou ao conhecimento do avançado partiu, de acordo com o próprio, do Sp. Braga, que pretenderia contar com os seus serviços para voltar a subir a formação secundária à 2.ª Liga."Tive uma proposta do Sp. Braga para rumar à equipa B, mas não me foi possível aceitar. A minha ideia é continuar a jogar ao mais alto nível por pelo menos mais duas temporadas, pelo que não me foi possível aceitar esse convite. Gosto muito do Sp. Braga e adorava regressar. É uma casa que me diz muito, que me ajudou a tornar-me jogador, uma casa onde fui e sou muito acarinhado", referiu.