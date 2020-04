Fair Play Financeiro neutralizado durante pandemia da Covid-19

Uma garantia importante que foi transmitida aos clubes por via do CEO da FPF, Tiago Craveiro, centra-se no facto de a UEFA flexibilizar o seu crivo em relação ao controlo do Fair Play Financeiro, como já se encontrava previsto mas agora ganha contornos mais concretos. Assim, o organismo que rege o futebol europeu vai neutralizar os seus critérios durante a duração da pandemia, tendo em conta as enormes dificuldades que afetam a maioria dos clubes e que têm obrigado a fortes restrições e cortes salariais.





No entanto, o propósito da UEFA continua a ser o de levar em conta os números do resto da temporada, dado que as competições só foram genericamente interrompidas em março, faltando perceber se com uma perspetiva mais pedagógica ou mantendo o crivo sancionatório que se tem feito sentir nas últimas temporadas.Outro tema que tem despertado forte polémica prende-se com a questão levantada pelos jogadores cujo vínculo com os clubes se esgota a 30 de junho, e que poderão recusar-se a atuar em datas posteriores. No horizonte está já uma reunião de uma comissão que envolve FIFA e UEFA que deverá realiza-se nos próximos dias e onde a FPF estará representada pelo jurista João Leal.