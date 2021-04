Fary, Jorge Couto e Miguel Cardoso suspensos após a confusão no Boavista-Rio Ave

Fary Faye (21 dias), Jorge Couto (15 dias), Miguel Cardoso (8 dias) e Léo Vieira (1 jogo) foram suspensos na sequência das confusões registadas na reta final do Boavista-Rio Ave, tendo ainda sido aberto um processo de inquérito ao jogo.





Os castigos foram pesados para ambos os clubes. No Rio Ave, para além dos 8 dias de suspensão, Miguel Cardoso foi ainda multado em 2.508 euros por ter efetuado "um gesto, erguendo o dedo do meio de cada mão". A nível de jogadores, ao castigo aplicado a Pelé por ter visto o quinto cartão amarelo na presente edição da Liga NOS, junta-se ainda um jogo de suspensão ao guarda-redes Leo Vieira por "sair do seu banco de suplentes, provocando um conflito generalizado com a equipa". O jogador brasileiro disse ainda "Toma lá c******, vão buscar" em direção ao banco advbersário.No Boavista, para além do jogo de castigo de Hamache, que foi expulso, há ainda vários pontos de realce:"Multa de 842 euros por comportamento incorreto dos apanha-bolas, retardaram propositadamente reinício do jogo por duas ocasiões na 2ª parte- Fary 21 dias de suspensão e 2.104 euros de multa, expulso porque "saiu deliberadamente da área técnica para agir de forma provocatória ou inflamatória reagindo a um conflito generalizado dizendo palavras para jogadores da equipa adversária, tais como " já estás satisfeito, nao vales nada"."- Jorge Couto 15 dias de suspensão e 3.507 euros de multa, - O agente foi consideradoexpulso por "protestar ou discutir com um elemento da equipa de arbitragem dizendo " És uma vergonha, isto não é penalti, não vales nada", podia ler-se.