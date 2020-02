Fonte federativa revela parabéns a Soares Dias e Benfica desmente

Já com o ambiente mais tranquilo após o final do clássico, que terminou com triunfo do FC Porto diante do Benfica (3-2), Artur Soares Dias teve conversas com vários elementos da estrutura de cada um dos clubes, segundo revelou ao nosso jornal uma fonte federativa. Ora, com vários lances difíceis de decidir e potencialmente polémicos, o árbitro internacional teria recebido os parabéns... dos dois lados, algo que o Benfica desmentiu também a Record.





Segundo a mesma informação, que nos foi confirmada por outra fonte, Pinto da Costa e Luís Gonçalves, a representar os azuis e brancos, tal como Bruno Lage e Rui Costa, no lado dos encarnados, fizeram questão de falar com o portuense para o congratularem pela arbitragem levada a cabo no Estádio do Dragão.No entanto, os encarnados desmentem estes elogios, garantindo que o único encontro que aconteceu foi quando Soares Dias se dirigia para o seu carro. Aí, ter-se-á cruzado com Rui Costa, Tiago Pinto e Bruno Lage, fazendo questão de os cumprimentar, tendo sido trocado apenas um 'boa noite'.



(notícia atualizada às 0:46)