FC Porto e Sporting na luta por médio defensivo colombiano

A rádio colombiana Antena 2 adianta esta quinta-feira que FC Porto e Sporting são duas das três equipas que estão interessadas na contratação do médio defensivo colombiano Víctor Cantillo, numa luta 'internacional' na qual entram também os espanhóis do Espanyol.





Avaliado pelo portal Transfermarkt em 800 mil dólares (709 mil euros), Cantillo foi uma das figuras no recente título de campeão conquistado pelo Junior Barranquilla, equipa na qual atua desde 2017 e onde é colega de equipa do antigo avançado sportinguista Teo Gutiérrez. De notar que as suas atuações chamaram até a atenção de Carlos Queiroz, que o colocou nos pré-convocados colombianos para a Copa América (acabaria por ficar fora da lista final).