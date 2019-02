Football Leaks: Benfica ficou 'refém' da Doyen por Ola John

O livro 'Football Leaks' refere que há cláusulas num contrato da Doyen que "roçam a extorsão" e dão o exemplo do acordo com o Benfica por Ola John - que agora é jogador do V. Guimarães. A empresa adquiriu metade dos direitos de transferência do holandês por 4 575 000 milhões de euros e no contrato assinado pelos encarnados em 2012 ficou estipulado que a Doyen iria receber sempre 6 milhões de euros num espaço de três anos, independentemente do valor de mercado do jogador.Por exemplo, caso o holandês fosse vendido por menos de 12 milhões, os 6 milhões estavam garantidos para o fundo de investimento. Se a transferência fosse acima disso, receberiam os 6 milhões "mais metade de tudo acima dos 12 milhões de euros", explica o livro.Esse valor acabou por ser pago, como, embora o Benfica tenha beneficiado de um alargamento do prazo negociado por Luís Filipe Vieira e Nélio Lucas, CEO do fundo de investimento.