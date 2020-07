Ver para crer: os minutos da montanha-russa que apurou o Rio Ave e deixou o Famalicão sem Europa

O Rio Ave garantiu o 5.º lugar do campeonato e apurou-se para a 2.ª pré-eliminatória da Liga Europa depois de vencer (0-2) no terreno do Boavista e o Famalicão empatar (3-3) de forma incrível em casa do Marítimo.





O Famalicão entrou para a última jornada com mais um ponto que o Rio Ave e a depender apenas de si mas o evoluir do resultado dos dois jogos deixou os vilacondenses na frente da classificação durante boa parte dos 90 minutos. A formação de Carlos Carvalhal até teve um jogo tranquilo e foi na Madeira que se viveu uma autêntica montanha-russa de emoções. Aos 87', Roderick fez o 2-2 para o Famalicão e aos 90'+1 Lameiras fez o 2-3, colocando a equipa de João Pedro Sousa na Liga Europa, algo que praticamente não aconteceu durante toda a partida.Contudo, foi sol de pouca dura. Apenas quatro minutos depois, o Marítimo fez o 3-3 e voltou a tramar o Famalicão, 'dando' assim o apuramento ao Rio Ave.0' - Apito inicial com Famalicão em 5.º17' - Depois do golo de Zainadine aos 2', deixando o Famalicão a perder, o Rio Ave marca por Taremi e passa para o 5.º lugar.90'+1 - O Famalicão dá a volta (2-3) com dois golos em quatro minutos e volta ao 5.º lugar90'+5 - O Marítimo faz o 3-3 e o Rio Ave, já com o seu jogo terminado, volta para a frente da classificação, agora de forma permanente.