Guarda-redes Rodolfo Cardoso de regresso ao Santa Clara

O guarda-redes Rodolfo Cardoso terminou mais cedo o período de empréstimo ao Louletano e vai regressar ao plantel principal do Santa Clara, anunciou esta segunda-feira o clube açoriano.

"A Santa Clara Açores, Futebol S.A.D informa que chegou a acordo com o Louletano Desportos Clube para o final da cedência temporária do passe do atleta Rodolfo Amaral Furtado Cardoso. O atleta passará a integrar o plantel principal do CD Santa Clara", informaram os açorianos através de nota de imprensa.

O jovem jogador açoriano, que estava emprestado até ao final da presente época ao Louletano, do Campeonato de Portugal, regressa mais cedo ao clube onde fez formação e passa a estar às ordens do treinador João Henriques.

Rodolfo Cardoso, de 22 anos, foi formado pelo Rabo de Peixe e pelo Santa Clara e na época passada esteve emprestado ao Águia, clube que disputava o campeonato regional dos Açores.

Com a chegada de Rodolfo, natural de São Miguel, o Santa Clara passa a ter dois açorianos no plantel, onde já constava o graciosense Nené.

Na conferência de antevisão ao encontro com o Famalicão, João Henriques tinha deixado em aberto a possibilidade de chegar um guarda-redes ao clube, em virtude da saída de João Lopes, que regressou à Portuguesa, do Brasil.

Além de João Lopes, já saíram outros seis jogadores do plantel do Santa Clara neste 'mercado de inverno': Pineda e Lucas Marques foram emprestados ao Estoril Praia, Malick saiu para o Nacional por empréstimo, Stephens rumou ao CD Universitário (Panamá), Pablo Lima foi emprestado ao Guarani (Brasil) e Bruno Lamas seguiu para Khorfakkan Sports (Emirados Árabes Unidos) por empréstimo.

No sentido inverso, a equipa açoriana já assegurou duas contratações, o avançado de 23 anos Cryzan Barcelos, ex-Atlético Paranaense, e o médio ofensivo Costinha, de 27 anos, proveniente do Desportivo de Chaves.

O Santa Clara, que no domingo venceu por 1-0 em Vila Nova de Famalicão, é o atual 13.º classificado da I Liga, com 20 pontos, e joga no sábado frente ao Paços de Ferreira, nos Açores, em jogo a contar para a 19.ª jornada.