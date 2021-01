Já há data para o Sporting-Benfica

O Sporting-Benfica, da 16.ª jornada da Liga NOS, vai disputar-se a uma segunda-feira (1 fevereiro), às 21h15, apurou Record. Esse será também o dia em que fecha o mercado de inverno.





Na próxima jornada, a que antecede o dérbi, as águias recebem o Nacional, numa partida marcada para 25 de janeiro. Já os leões defrontam o Boavista no dia seguinte, no Bessa.Sporting (1.º) e Benfica (3.º) estão separados por 4 pontos.