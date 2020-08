Anunciadas as datas para o começo da Liga NOS e 2.ª Liga de 2020/21

A Liga Portugal anunciou que a Liga NOS 2020/21 começará a 20 de setembro, ao passo que a 2.ª Liga arranca uma semana antes, a 13. Um cenário já adiantado por Record, na sequência do adiamento do sorteio do calendário das competições profissionais, que passou de 9 para 28 de agosto.





Tudo isto devido aos recursos que ainda correm na Justiça: o Cova da Piedade viu uma providência cautelar ser aceite para travar as descidas da 2.ª Liga e o Olhanense conseguiu o mesmo resultado quanto às subidas de Vizela e Arouca do Campeonato de Portugal (CP).De referir que a decisão do adiamento dos sorteios não está relacionada com os processos de V. Setúbal e Aves, despromovidos ao Campeonato de Portugal por não terem cumprido os pressupostos nas inscrições.A Liga Portugal informa que já são conhecidas as datas de arranque das edições 2020-21 da Liga NOS e da LigaPro.O pontapé de saída das competições profissionais está, assim, agendado para o fim-de-semana de 13 de setembro, com o arranque da LigaPro, enquanto que as emoções da Liga NOS regressam no fim-de-semana seguinte, de 20 de setembro.De referir que estas datas carecem, ainda, de ratificação por parte da Direção da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).