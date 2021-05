Já são conhecidos os horários da última jornada da Liga NOS

A Liga divulgou esta segunda-feira o horário da 34.ª e última jornada da Liga NOS: todos os jogos se realizam na quarta-feira, exceto o Tondela-Paços de Ferreira, que se disputa na terça-feira (20H15).





O FC Porto-Belenenses SAD e o Sporting-Marítimo, outro dois jogos entre clubes já com os objetivos atingidos, não se jogam em simultâneo. O jogo no Dragão arranca às 18 horas de quarta-feira, e o campeão nacional recebe os insulares às 21h45 fechando a jornada.Os restantes jogos envolvem as equipas que lutem pela manutenção e pela última vaga europeia e arrancam ao mesmo tempo, às 20 horas de quarta-feira.Tondela-Paços de Ferreira, 20h15FC Porto-Belenenses SAD, 18h00Moreirense-Famalicão, 20h00Vitória de Guimarães-Benfica, 20h00Nacional-Rio Ave, 20h00Santa Clara-Farense, 20h00Gil Vicente-Boavista, 20h00Portimonense-Braga, 20h00Sporting-Marítimo, 21h45