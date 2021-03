Já são conhecidos os horários das jornadas 23 e 24 da Liga NOS

Foram conhecidos esta terça-feira os horários relativos às jornadas 23 e 24 da Liga NOS. Na 23.ª ronda, o Benfica recebe o Boavista no sábado, dia 13, pelas 18 horas, com o Sporting a entrar em campo no terreno do Tondela duas horas e meia depois (20h30). O FC Porto recebe o Paços de Ferreira no dia seguinte, pelas 20 horas.





Relativamente à 24.ª jornada, o FC Porto defronta o Portimonense, em Portimão, às 18 horas do dia 20, com o Sporting a receber o Vitória de Guimarães às 20h30. Já o Benfica só entra em campo no domingo, em casa, frente ao Sp. Braga, num jogo que irá ter início às 20 horas.CD Nacional – Marítimo M., 20H30 – Sport TVSC Farense – Belenenses SAD, 15H30 – Sport TVSanta Clara – Portimonense, 18H00 – Sport TVSL Benfica – Boavista FC, 18H00 – BTVCD Tondela – Sporting CP, 20H30 – Sport TVMoreirense FC – Rio Ave FC, 15H00 – Sport TVVitória SC – Gil Vicente FC, 17H30 Sport TVFC Porto – FC P. Ferreira, 20H00 – Sport TVFC Famalicão – SC Braga, 20H15 – Sport TVGil Vicente FC – CD Nacional, 20H30 – Sport TVFC P. Ferreira – Moreirense FC, 15H30 – Sport TVSanta Clara – CD Tondela, 15H30 – Sport TVPortimonense – FC Porto, 18H00 – Sport TVSporting CP – Vitória SC, 20H30 – Sport TVRio Ave FC – Belenenses SAD, 15H00 – Sport TVBoavista FC – SC Farense, 17H30 – Sport TVMarítimo M. – FC Famalicão, 17H30 – Sport TVSC Braga – SL Benfica, 20H00 – Sport TV