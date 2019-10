João Pedro Sousa 'bisa' na eleição do treinador do mês na Liga NOS

João Pedro Sousa foi distinguido com o prémio "Treinador do Mês Liga NOS" referente ao mês de setembro, alcançando um total de 56,16% dos votos, numa votação em que participaram todos os técnicos principais deste escalão.





O treinador do Famalicão, de 48 anos, repete assim a distinção alcançada no mês anterior, numa altura em que mantém o conjunto famalicense na liderança da prova.Sérgio Conceição, do FC Porto (21,90%) ficou em 2.º lugar e Bruno Lage, do Benfica, (12,38%) completa o pódio