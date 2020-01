Jorge Jesus analisa clássico: «No meu tempo o Sporting tinha mais qualidade... e FC Porto também»

Jorge Jesus analisou o Sporting-FC Porto (1-2) em entrevista à CMTV, sublinhando que quando orientava os leões existia mais qualidade na equipa. Ao mesmo tempo, disse que os dragões também já tiveram melhores formações





"Vi o jogo em casa. Os anos que estivemos no Sporting, tivemos três vitórias e um empate em casa. É o segundo jogo que vejo do campeonato português, vi ontem o V. Guimarães-Benfica. Continuam a ser duas boas equipas. Achei o Sporting... não direi com menos equipa, mas no nosso tempo tínhamos mais qualidade. João Mário, William e Adrien eram o meio-campo da Seleção... Jogo competitivo. O FC Porto já teve melhores equipas. O resultado do jogo. O FC Porto foi mais pragmático. O FC Porto com mais experiência, sabendo o que quer, ao contrário do Sporting, uma equipa jovem que quer fazer golo, mas não sabe bem como...", começou por dizer o treinador do Flamengo"O FC Porto esteve melhor coletivamente. No Sporting destacaram-se alguns jogadores, o Bruno Fernandes, que normalmente leva a equipa às costas, mas para mim foi o Acuña o melhor. É um jogador muito competitivo. Fomos nós quem foi buscar à Argentina. Também precisa de melhorar o aspeto emocional. Esteve muito bem e destacou-se naquele Sporting com algum valor acima dos outros", acrescentou JJ.