Liga anuncia todas as datas e horários até à penúltima jornada

A Liga anunciou esta segunda-feira as datas e horários de todos os encontros da Liga NOS até à 33.ª jornada. Confira o calendário completo:





Sábado, 4 de abrilSanta Clara vs Portimonense, 15h30 – Sport TVFC Paços de Ferreira vs Belenenses, 15h30 – Sport TVVitória SC vs Moreirense FC, 18h00 – Sport TVFC Famalicão vs SC Braga, 20h30 – Sport TVDomingo, 5 de abrilBoavista FC vs Vitória FC, 15h00 – Sport TVMarítimo M. vs Gil Vicente FC, 15h00 – Sport TVSporting CP vs CD Tondela, 15h00 – Sport TVCD Aves vs FC Porto, 17h30 – Sport TVRio Ave FC vs SL Benfica, 20h00 – Sport TVSexta-feira, 10 de abrilGil Vicente FC vs CD Aves, 15h30 – Sport TVCD Tondela vs FC Paços de Ferreira, 15h30 – Sport TVMoreirense FC vs FC Famalicão, 18h00 – Sport TVBelenenses vs Sporting CP, 20h30 – Sport TVSábado, 11 de abrilSC Braga vs Vitória SC, 15h30 – Sport TVPortimonense vs Marítimo M., 15h30 – Sport TVVitória FC vs Rio Ave FC, 18h00 – Sport TVSL Benfica vs Santa Clara, 18h00 - BTVFC Porto vs Boavista FC, 20h30 – Sport TVSexta-feira, 17 de abrilSporting CP vs Gil Vicente FC, 19h00 – Sport TVRio Ave FC vs SC Braga, 21h00 – Sport TVSábado, 18 de abrilBoavista FC vs Santa Clara, 15h30 – Sport TVCD Aves vs Moreirense FC, 15h30 – Sport TVMarítimo M. vs SL Benfica, 17h15 – Sport TVFC Paços de Ferreira vs FC Porto, 20h30 – Sport TVDomingo, 19 de abrilBelenenses vs CD Tondela, 15h00 – Sport TVVitória SC vs Vitória FC, 15h00 – Sport TVFC Famalicão vs Portimonense, 17h30 – Sport TVTerça-feira, 21 de abrilMoreirense FC vs Sporting CP, 19h00 – Sport TVSanta Clara vs Marítimo M., 21h00 – Sport TVSC Braga vs CD Aves, 21h00 – Sport TVQuarta-feira, 22 de abrilVitória FC vs FC Paços de Ferreira, 19h00 – Sport TVFC Porto vs Belenenses, 19h00 – Sport TVCD Tondela vs FC Famalicão, 21h00 – Sport TVGil Vicente FC vs Rio Ave FC, 21h00 – Sport TVSL Benfica vs Boavista FC, 21h00 – BTVQuinta-feira, 23 de abrilPortimonense vs Vitória SC, 20h15 – Sport TVSábado, 25 de abrilSporting CP vs Santa Clara, 18h00 – Sport TVFC Paços de Ferreira vs SC Braga, 20h30 – Sport TVDomingo, 26 de abrilBoavista FC vs Marítimo M., 15h00 – Sport TVBelenenses vs Moreirense FC, 15h00 – Sport TVCD Aves vs Vitória FC, 17h30 – Sport TVCD Tondela vs FC Porto, 17h30 – Sport TVFC Famalicão vs SL Benfica, 20h00 – Sport TVSegunda-feira, 27 de abrilRio Ave FC vs Portimonense, 19h00 – Sport TVVitória SC vs Gil Vicente FC, 21h00 – Sport TVSábado, 2 de maioMarítimo M. vs Rio Ave FC, 15h30 – Sport TVSanta Clara vs CD Aves, 15h30 – Sport TVSL Benfica vs Vitória SC, 18h00 – BTVFC Porto vs Sporting CP, 20h30 – Sport TVDomingo, 3 de maioGil Vicente FC vs CD Tondela, 15h00 – Sport TVPortimonense vs Boavista FC, 15h00 – Sport TVMoreirense FC vs FC Paços de Ferreira, 15h00 – Sport TVSC Braga vs Belenenses, 17h30 – Sport TVVitória FC vs FC Famalicão, 20h00 – Sport TVSexta-feira, 8 de maioVitória SC vs Marítimo M., 20h30 – Sport TVSábado, 9 de maioFC Paços de Ferreira vs Portimonense, 15h30 – Sport TVRio Ave FC vs Santa Clara, 15h30 – Sport TVCD Tondela vs SC Braga, 18h00 – Sport TVFC Porto vs Moreirense FC, 20h30 – Sport TVDomingo, 10 de maioBelenenses vs Gil Vicente FC, 15h00 – Sport TVFC Famalicão vs Boavista FC, 15h00 – Sport TVCD Aves vs SL Benfica, 17h30 – Sport TVSporting CP vs Vitória FC, 20h00 – Sport TV