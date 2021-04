Liga assina com a Bwin e campeonato muda de nome

Liga e a Bwin assinaram um acordo de parceria válido para os próximos cinco anos, que garante à Bwin o título de naming sponsor, anunciou o organismo presidido por Pedro Proença. 'Liga Portugal Bwin' será a nova denominação da principal competição de futebol em Portugal a partir da próxima época e durante 5 anos.





"Este é, verdadeiramente, um momento histórico para a Liga Portugal e para todo o futebol profissional. Uma estratégia que começou a ser delineada em 2015, quando muito poucos acreditariam que podíamos chegar a um patrocínio desta dimensão. Este é um acordo de parceria de valores históricos e que reflete o trabalho de planeamento, de aposta numa gestão mais empresarial e na construção e valorização de uma nova marca que pudesse tornar-se uma referência nacional e internacional", disse Pedro Proença."A Bwin é uma marca de referência e com credibilidade internacional, que pertence ao grupo Entain (ENT.L), um grupo cotado em bolsa no mercado de Londres, e que será também um parceiro privilegiado na nossa estratégia de internacionalização, um vetor estratégico absolutamente fundamental para a Liga e para os nossos clubes. Tenho a certeza de que esta relação agora iniciada irá transportar a futura Liga Portugal Bwin para um patamar nunca antes alcançado", prosseguiu.E a finalizar, o presidente da Liga gradeceu ao patrocinador anterior. "Tenho neste momento de deixar uma palavra de gratidão à NOS, um verdadeiro parceiro ao longo das últimas sete temporadas, e que muito valor acrescentou à imagem da nossa principal competição".Marcus Silva, Managing Director Entain e responsável da Bwin, também se mostrou satisfeito com o acordo agora alcançado. "A Bwin quer fazer parte desta parceria porque, através dela, vamos alcançar uma visibilidade de mercado muito grande. Vamos mandar uma mensagem positiva para o mercado português, de que chegámos para ficar, e que defendemos princípios dentro da indústria como o jogo honesto, responsável, e com o máximo de atenção pelo cliente.Esperamos que a Liga nos ajude a colocar a nossa marca em âmbito global. Como falei antes, é uma entidade extremamente credível, reconhecida mundialmente pela competição, clubes e jogadores, que ela tem. Então esperamos que, com essa parceria, consigamos planear juntos o desenvolvimento da marca".