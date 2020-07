Liga confirma 'nega' às inscrições de Aves e V. Setúbal e convida Portimonense a manter-se na Liga NOS

A Liga Portugal confirmou em comunicado não ter aceite as candidaturas de V. Setúbal e Aves para disputar as competições profissionais da próxima temporada e anunciou na mesma nota ter convidado Portimonense, Casa Pia e Cova da Piedade para se candidaturem às vagas agora abertas.





Segundo o comunicado emitido, a candidatura sadina é recusada por violar três critérios financeiros (inexistência de dívidas a sociedades desportivas; inexistência dívidas a jogadores, treinadores e funcionários; e ter a sua situação contributiva regularizada). Quanto aos avenses, violam 16 critérios, três do ponto de vista legal e 13 financeiros.Desta forma, caso estas decisões sejam confirmadas após eventuais recursos, o Portimonense consegue salvar-se da despromoção e atuará em 2020/21 no primeiro escalão, juntamente com Farense e Nacional, equipas promovidas da Segunda Liga. Quanto ao Casa Pia e Cova da Piedade, salvam-se também da despromoção e, caso as suas candidaturas sejam aceites, atuarão na Segunda Liga.