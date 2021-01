Liga divulga lista dos jogadores já inscritos no mercado de inverno

A Liga Portugal revelou esta sexta-feira, através do seu site oficial, a lista dos jogadores inscritos na presente janela de transferências, mas também as alterações feitas nos contratos de alguns futebolistas. No que a inscrições diz respeito, a equipa mais 'movimentada' até agora foi o Famalicão, logo seguido pelo Sp. Braga.





Em relação aos ditos grandes, o Benfica conta com seis movimentos até ao momento, sendo que apenas um diz respeito a uma inclusão no plantel - Pedro Álvaro, que foi 'recuperado' ao Belenenses SAD.Manuel Ugarte Ribeiro - Transferência Internacional - Inscrição deferidaPablo Filipe Pereira de Jesus - Revalidação (Juvenil) - Inscrição deferidaRúben Gonçalo da Silva Nascimento - Transferência Internacional - Inscrição deferidaBozhidar Boykov Kraev - Transferência internacional - Inscrição deferidaHeriberto Moreno Borges Tavares - Transferência internacional - Inscrição deferidaAlexandre Xavier Pereira Garcia Guedes - Transferência Nacional - Inscrição deferidaIvo Tiago dos Santos Rodrigues - Transferência internacional - Inscrição deferidaQuentin Régis Beunardeau - Transferência Nacional - Inscrição deferidaClecildo Rafael Martins de Souza Ladislau - Transferência Internacional - Inscrição deferidaDavid Martins Simão - Transferência Internacional - Inscrição deferidaAbdoulaye Ba - Transferência internacional - Inscrição deferidaDouglas Willian da Silva Souza - Aditamento a contrato (Prorrogação) - Inscrição deferidaCristian Agustin Parano Rasguido - Transferência internacional - Inscrição deferidaPedro Miguel Braga Rebocho - Transferência internacional - Inscrição deferidaJafar Salmani - Transferência Internacional - Inscrição deferidaBruno Daniel Pereira de Castro Moreira - Transferência Nacional - Inscrição deferidaShuichi Gonda - Prorrogação do Contrato - Inscrição deferidaEwerton da Silva Pereira - Cedência temporária - Inscrição deferidaKosuke Nakamura - Transferência internacional - Inscrição deferidaHidemasa Morita - Transferência internacional - Inscrição deferidaAlleno Brendon de Souza Lima - Transferência internacional - Inscrição deferidaBruno Miguel Ferreira Rodrigues - Revalidação - Inscrição deferidaDavid Mota Veiga Teixeira do Carmo - Revalidação - Inscrição deferidaDavid Pinto da Veiga - Revalidação - Inscrição deferidaJoão Paulo Dias Fernandes - Revalidação - Inscrição deferidaLucas Domingues Piazon - Transferência Internacional - Inscrição deferidaDion Alex Mcghee - Transferência Internacional - Inscrição deferidaAndré Almeida Pinto - Transferência internacional - Inscrição deferidaMihlali Samson Mayambela - Revalidação - Inscrição a aguardar conclusão do processoTomás Franco Tavares - Transferência internacional (Sub-cedência) - Inscrição a aguardar conclusão do processoLuís André Leite Esteves - Prorrogação - Inscrição deferidaMiguel Ângelo Gomes Ferreira Magalhães - Revalidação (Júnior) - Inscrição deferidaRui Daniel Ribeiro Correia - Revalidação (Júnior) - Inscrição deferidaRúben Barcelos de Sousa Lameiras - Transferência Nacional - Inscrição deferidaGonçalo Rosa Gonçalves Pereira Rodrigues - Transferência Nacional - Inscrição a aguardar conclusão do processoRoberto Olabe del Arco - Transferência Internacional - Inscrição deferidaStefano Beltrame - Transferência Internacional - Inscrição deferidaDiogo André Simões Pedrosa Capitão Machado - Revalidação - Inscrição deferidaGuilherme Manuel Serrão Montoia - Revalidação (Júnior) - Inscrição a aguardar conclusão do processoHenrique Martins Pereira - Inscrição no plantel (Júnior) - Inscrição deferidaPedro Miguel da Costa Álvaro - Inclusão no plantel - Inscrição deferidaCher Ndour - Transferência Internacional (Juvenil) - Inscrição a aguardar conclusão do processoDiego Manuel Jadon da Silva Moreira - Transferência Internacional (Júnior) - Inscrição a aguardar conclusão do processoSérgio Miguel Relvas de Oliveira - Prorrogação - Inscrição deferidaNicolai Alexander Georgsen Skoglund - Revalidação (Júnior) - Inscrição deferida