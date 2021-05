Liga NOS é a que menos recorre à formação e Sporting é o clube que mais aposta nos jovens

Um relatório do Observatório de Futebol CIES mostra que a Liga portuguesa é a que menos aposta nos jogadores da formação, depois de uma análise realizada em 27 ligas europeias. Apenas 4,7%, contra os 26,8% da Eslovénia, o país tem a maior percentagem de minutos jogados por futebolistas da 'cantera'. Refira-se que o estudo entende por 'jogadores da formação' futebolistas que tenha estado pelo menos três épocas no clube entre os 15 e os 21 anos.





Se analisarmos os dados por clubes, em Portugal o Sporting é o que mais joga com a 'prata da casa'. Segundo os dados, mais de um quarto dos minutos dos jogos dos leões esta época foram disputados por jogadores da formação - 26,3%, segundo o relatório.Na Liga NOS o segundo lugar deste ranking é ocupado pelo FC Porto, com 12,6%, seguido por Belenenses SAD (8,6%), V. Guimarães (7,1) e Benfica (6,8).Em termos absolutos, o clube destas 27 ligas europeias que mais joga com futebolistas da formação é o MSK Zilina, da Eslováquia, com 61,5% dos minutos.Já no que diz respeito às cinco grandes ligas, o Celta de Vigo, em Espanha, lidera, com 49%.