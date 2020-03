[Transmissão em direto] Liga NOS #ficaemcasa: acompanhe todos os jogos da jornada... no FIFA 20

O futebol pode estar parado nas quatro linhas, mas os clubes da Liga NOS não querem deixar os seus adeptos sem motivos para vibrarem pelas suas cores. Assim, seguindo iniciativa da Liga Portugal e da Direção Geral de Saúde, uniram-se para replicar no FIFA 20 a jornada deste fim de semana, com a ação a começar já às 15 horas deste sábado, com o Tondela-Aves. Todos os jogos serão realizados à exceção do encontro entre Benfica e Portimonense, já que as águias declinaram o convite.





Sábado, 21 de marçoLuís Machado (Moreirense FC) – Toni Borevkovic (Rio Ave FC), 16h00Rafael Camacho (Sporting CP) – João Amaral (FC P. Ferreira), 17h00Fábio Silva (FC Porto) – Pedro Pelágio (Marítimo M.), 18h00Domingo, 22 de marçoBerto (Vitória FC) – Rafael Ramos (Santa Clara), 15h00João Monteiro (Belenenses) – Pêpê Rodrigues (Vitória SC), 16h00Lourency (Gil Vicente FC) – Pedro Gonçalves (FC Famalicão), 17h00Abel Ruiz (SC Braga) – Tomás Reymão (Boavista FC), 18h00