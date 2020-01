Liga Portugal discorda das declarações do Presidente da Associação de Treinadores

A Liga Portugal emitiu, esta quinta-feira, um comunicado onde mostra a sua posição acerca das palavras proferidas por José Pereira, presidente da Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF), sobre a subida de Rúben Amorim à equipa principal do Sp. Braga, um pouco à imagem do caso de Jorge Silas no Sporting - treinadores que não possuem as habilitações necessárias para assumir o comando das formações principais em causa.





Nesse mesmo comunicado, o organismo liderado por Pedro Proença afirma que "não pode concordar" com as declarações proferidas por José Pereira, sublinhando que "a Liga Portugal e os clubes têm dado sinais claros da capacidade de autorregulação"."A Liga Portugal tomou conhecimento do comunicado emitido pela Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF) e das declarações proferidas pelo seu Presidente, José Pereira, e não pode concordar com as mesmas.A Liga é sensível aos argumentos apresentados pela ANTF, no que às qualificações profissionais dos treinadores diz respeito, no entanto nenhuma equipa técnica das competições profissionais é inscrita se não estiverem cumpridos os pressupostos regulamentares.Os esforços têm sido evidentes, também, no que concerne à melhoria do Regulamento em vigor e, neste campo, a Liga Portugal e os Clubes têm dado sinais claros da capacidade de autorregulação, pelo que estranhamos as palavras proferidas esta quinta-feira.A ANTF, que tem sido parceira da Liga Portugal em vários momentos, inclusive na organização de eventos com treinadores de Futebol, tem conhecimento que, em relação a este tema, a Liga tem ido além até do que está previsto na Lei.Desde 2015, a Liga Portugal tem estipulado um conjunto de regras cada vez mais rígidas, desde a formação até à garantia do cumprimento salarial das equipas técnicas. Havendo esta parceria, e trabalho desenvolvido em conjunto, muito estranha que nunca a ANTF tenha vindo a público elogiar as medidas implementadas pelos clubes, e que, felizmente têm sido muitas, de rigor e boas práticas.No verão de 2016, uma pequena fração do poder político tentou retirar à Liga e aos clubes a sua capacidade de autorregulação e a resposta, àquela data, foi inequívoca e unanime. A Liga Portugal e os clubes das competições profissionais jamais admitirão que tal volte a ser colocado em causa", pode ler-se.