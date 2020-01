Liga diz que adiamento do V. Setúbal-Sporting "não está em condições de ser determinado"

A Liga Portugal, presidida por Pedro Proença, reagiu esta quinta-feira ao pedido de adiamento do jogo entre V. Setúbal e Sporting, em jogo a contar para a 16.ª jornada da Liga NOS, por surto gripal que assolou o plantel sadino.





Através de um comunicado emitido na página oficial, o organismo afirma que ambas as equipas não conseguiram chegar "a um consenso" no que toca à alteração da data do encontro, afirmando que o pedido não poderá prosseguir."A Liga Portugal informa que recebeu o pedido de adiamento, remetido pelo Vitória FC, do jogo desta equipa com o Sporting CP, a contar para a jornada 16 da Liga NOS, por surto gripal no seu plantel.O Sporting CP fez chegar à Liga Portugal a sua oposição ao adiamento.Tendo a Liga Portugal diligenciado junto dos dois clubes com vista à solução da questão e verificando que estes não chegam a um consenso, o adiamento não está em condições de ser determinado", pode ler-se.