Liga revela todos os jogadores inscritos neste mercado clube por clube

A Liga Portugal divulgou esta sexta-feira a lista completa de todas as transferências oficiais rececionadas pelos seus serviços até ontem, onde se destaca a inscrição de Papalele por parte do FC Porto. O avançado oriundo do Mindelense, de Cabo Verde, vai jogar na equipa B dos dragões, depois de ter sido contratado em novembro





Inscrições já confirmadas:

Inscrições comunicadas e a aguardar confirmação:

BelenensesSem inscrições a registar.Boavista FCSem inscrições a registar.CD AvesSem inscrições a registar.CD TondelaSem inscrições a registar.FC FamalicãoSem inscrições a registar.FC P. Ferreira- Adriano Castanheira (SC Covilhã) – Transferência Nacional- João Amaral (KKS Lech Poznan) – Transferência Internacional- Stephen Eustáquio (Cruz Azul Fútbol Club) – Transferência InternacionalFC Porto- Hélio Silva (Clube Sportivo Mindelense) – Transferência InternacionalGil Vicente FCSem inscrições a registar.Marítimo M.Sem inscrições a registar.Moreirense FCSem inscrições a registar.PortimonenseSem inscrições a registar.Rio Ave FCSem inscrições a registar.Santa ClaraSem inscrições a registar.SC BragaSem inscrições a registar.SL BenficaSem inscrições a registar.Sporting CP- Pedro Mendes – Inclusão no plantelVitória FCSem inscrições a registar.Vitória SCSem inscrições a registar.