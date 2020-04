Liga sugere regresso aos treinos durante o estado de emergência: o plano em cima da mesa

Os representantes dos clubes reuniram na tarde desta quinta-feira com a Liga de Clubes e do encontro, que decorreu via videoconferência, resultou uma proposta para o regresso às competições. No documento a que Record teve acesso é admitida a possibilidade de os treinos recomeçarem ainda durante o estado de emergência, mas apenas após autorização do Governo.





Também está previsto o regresso aos treinos só após o estado de emergência terminar. Em ambos casos, a ideia passa por uma preparação mínima de 30 dias para que os jogos possam voltar a ser disputados - o nosso jornal apurou também que a ideia mais forte, nesta altura, aponta para o último fim-de-semana de maio.O organismo liderado por Pedro Proença sugeriu ainda a realização de dois jogos por semana de forma a que a competição possa terminar no dia 3 de agosto, o prazo dado pela UEFA para as federações apresentarem as equipas que irão disputar as competições europeias.