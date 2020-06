Ligação do Benfica ao Aves sob suspeita: da conta corrente aos "contratos com adendas leoninas"

As alegadas relações suspeitas entre Benfica e Aves fazem a manchete deste sábado do jornal 'Público', que denuncia "acordos de dependência" entre os dois clubes que são concorrentes na mesma prova. O diário fala na primeira de "negócios duvidosos, contratos com adendas leoninas e relações de subalternidade", concluindo que "é nesta ambiente que o clube da Luz e o emblema avense se movem no futebol português".





A investigação do jornal diário revela que entre os dois clubes existe uma relação de dependência, existindo contratos de transferências de atletas acordados à margem da lei que beneficiavam o clube liderado por Luís Filipe Vieira.



Num dos casos, é revelado que o clube da Vila das Aves vendeu totalidade do passe de Hamdou Elhouni ao Esperance Tunis quando tinha apenas 30% dos direitos económicos do atleta - os restantes 70% pertenciam aos encarnados.

A relação entre o Benfica e o Aves tornou-se ainda mais próxima desde que a empresa de capitais chineses Galaxy Galaxy Believers comprou 90% da SAD do clube avense. Segundo o 'Público', ambas as Sociedades Anónimas Desportivas abriram uma conta corrente oficiosa e a equipa do distrito do Porto chegou a dever dois milhões de euros aos encarnados em direitos económicos de passes de jogadores.