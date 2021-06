Luís Filipe Vieira, Pinto da Costa e Pedro Proença reunidos à mesa

Luís Filipe Vieira, Pinto da Costa e Pedro Proença almoçaram, na sexta-feira, num restaurante na Mealhada, revelou a CMTV.





De acordo com a televisão do 'Correio da Manhã', o almoço foi organizado por Vieira e Pinto da Costa, que convidaram Proença. Em cima da mesa estiveram vários assuntos do futebol português, acrescenta a CMTV.