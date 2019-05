Mário Rui pode estar de saída do Nápoles: Sporting e Benfica estão de olho

Visado pelos adeptos do Nápoles nos últimos dias, especialmente devido ao encontro diante do Arsenal, da última quinta-feira, o defesa esquerdo Mário Rui estará insatisfeito no clube napolitano e, segundo o 'Il Mattino', poderá mesmo estar a viver os últimos tempos enquanto jogador da formação transalpina. Uma insatisfação que, refira-se, acabou por ficar bem visível na forma como (não) celebrou o golo da vitória de domingo diante do SPAL.De acordo com a mesma publicação, atentos à situação do internacional português, de 27 anos, estão Benfica e Sporting, os dois clubes nos quais o canhoto atuou nos escalões de formação, antes de em 2011 partir rumo a Itália, onde já representou equipas como o Parma, Empoli, Roma e atualmente o Nápoles, clube com o qual tem vínculo até 2022.