Pedro Siza Vieira confirmou esta quinta-feira, durante a reunião plenária realizada na Assembleia da República, que o campeonato de futebol irá regressar no final do mês de maio.





Depois, em jeito de conclusão, Pedro Siza Vieira assumiu que está a aproximar-se um período diferente, mas reforçou a confiança nos portugueses para o superar."É um caminho exigente, que exigirá a todos os portugueses um grau de disciplina e compromisso, para podermos manter a confiança na capacidade de recuperar a vida, mantermos esta pandemia sob controlo. É com a mesma confiança que encaramos esta nova fase", acrescentou.

"A partir de segunda-feira a prática de desportos individuais ao ar livre será permitida. Depois, no final do mês, poder-se-á retomar a competição profissional na Primeira Liga de futebol", declarou o Ministro da Economia, numa intervenção na qual detalhou ainda as várias fases de reabertura do país na sequência da pandemia do coronavírus.