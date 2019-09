Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Moreirense-Benfica, 1-2: Ouro estava no banco Moreirense sofreu castigo pesado frente a uma águia com poucas ideias mas muita qualidade no banco. Gedson e Jota foram fundamentais





• Foto: Lusa