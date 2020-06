Nuno Almeida vai arbitrar o Famalicão-FC Porto

O Conselho de Arbitragem da FPF divulgou, hoje, os árbitros designados para os jogos agendados para esta quarta-feira, o primeiro dia da retoma da Liga NOS. Nuno Almeida vai arbitrar a deslocação do FC Porto a Famalicão, ao passo que Hugo Miguel será o árbitro do Portimonense-Gil Vicente.





Em Famalicão, o algarvio Nuno Almeida terá como assistentes André Campos e Venâncio Tomé, David Silva será o 4.º árbitro e Luís Ferreira e Nélson Cunha estarão na Cidade do Futebol, nas funções de VAR e AVAR, respetivamente.Esta será a quarta vez que Nuno Almeida irá arbitrar jogos do FC Porto neste campeonato, depois de estar dirigido as visitas ao Gil Vicente (derrota portista por 2-1), Rio Ave e Boavista (em ambos os casos os dragões venceram por 1-0). O juiz já tinha arbitrado a receção ao Famalicão ao Santa Clara, que os minhotos perderam por 1-0.Quanto ao jogo de Portimão, Hugo Miguel será auxiliado por Paulo Brás e António Godinho, com Miguel Nogueira a ser o 4.º árbitro. Luís Godinho e Rui Teixeira estarão nas funções de VAR e AVAR.