O horário completo da primeira jornada da Liga NOS

Sorteio da Liga NOS: conheça todo o calendário



Sorteio da Liga NOS: conheça todo o calendário

A Liga Portugal divulgou esta terça-feira o horário completo da 1.ª jornada da Liga NOS, que começa numa sexta-feira (9 agosto) e termina numa segunda-feira (12 agosto). A edição 2019/20 da prova arranca com o Portimonense-Belenenses.No sábado, há um Gil Vicente-FC Porto (19h00) e depois um Benfica-P. Ferreira (21h30). O Sporting joga no domingo, em casa do Marítimo, às 18h30. A ronda fecha com o V. Setúbal-Tondela.Todos os encontros terão transmissão na Sport TV, com exceção da partida dos campeões nacionais, que dará na BTV.Sexta-feira (9 agosto)Portimonense-Belenenses (20h30)Sábado (10 agosto)Santa Clara-Famalicão (16h30)Gil Vicente-FC Porto (19h00)Benfica-P. Ferreira (21h30)Domingo (11 agosto)Boavista-Aves (16h00)Marítimo-Sporting (18h30)Rio Ave-V. Guimarães (20h30)Sp. Braga-Moreirense (21h00)Segunda-feira (12 agosto)V. Setúbal-Tondela (20h15)