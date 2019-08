Olés irritaram tribunal da Luz

Numa altura em que o jogo já estava resolvido - entre os 93’26’’ e os 94’31’’ -, a equipa do FC Porto estava à vontade e realizou 29 passes consecutivos, sempre acompanhados por ‘olés’ vindos da bancada destinada aos adeptos dos dragões. Escusado será dizer que o tribunal da Luz ficou irritado com a troca de bola da equipa portista e com alguma passividade dos jogadores do Benfica.