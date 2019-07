Os vencedores de todos os prémios da Liga

Clube Fair Play Segunda Liga: Benfica B

Clube Fair Play Liga NOS: Belenenses

Jogador Fair Play Segunda Liga: Rúben Freitas (Mafra)

Jogador Fair Play Liga NOS: Éder Militão (FC Porto)

Jogador Jovem do Ano Segunda Liga: Jota (Benfica B)

Jogador Jovem do Ano Liga NOS: João Félix (Benfica)

Melhor Guarda-Redes Segunda Liga: Ricardo Ribeiro (P. Ferreira)

Melhor Marcador Segunda Liga: Pires (Penafiel)

Melhor Marcador Liga NOS: Seferovic (Benfica)

Melhor Treinador Segunda Liga: Vítor Oliveira (P. Ferreira)

Melhor Treinador Liga NOS: Bruno Lage (Benfica)

Melhor Jogador Segunda Liga: Luiz Carlos (P. Ferreira)

Onze do Ano Liga NOS: Iker Casillas; Militão, Grimaldo, Mathieu e Alex Telles; Bruno Fernandes, João Félix e Herrera; Seferovic, Rafa e Marega

Relvado do Ano Liga NOS: Portimonense

Mérito Fundação Futebol: Programa 'Violência Zero'

Golo do Ano: Jovane Cabral (Sporting), vs. Rio Ave

Prestígio Liga Portugal: Joaquim Oliveira

Melhor Jogador Liga NOS: Bruno Fernandes (Sporting)