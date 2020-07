Paulo Sérgio eleito o treinador do mês de junho

Paulo Sérgio recebeu esta quarta-feira o prémio de melhor treinador da Liga NOS no mês de junho. O técnico de 52 anos superou, com 27,78% dos votos, a concorrência de Pepa (Paços de Ferreira) e Emanuel Ferro (Sporting) - adjunto de Rúben Amorim, que não pode constar da votação por não ter o nível de treinador exigido.





O treinador do Portimonense realçou a importância do trabalho de grupo, partilhando a conquista com toda a equipa. "No futebol os prémios individuais são fruto do trabalho de muita gente", referiu ao site da Liga, após a distinção, acrescentando que o prémio irá ser guardado no "balneário da equipa".O Portimonense luta ainda pela permanência no campeonato.