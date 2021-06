Pedro Proença e o regresso do público aos estádios: «Decisão que peca por tardia»

Pedro Proença mostrou-se satisfeito com o regresso do público aos estádios a partir de dia 14, com 33 por cento da lotação - conforme foi anunciado hoje no novo plano de desconfinamento - mas considerou que a decisão peca por "tardia".





"Venho congratular-me por esta decisão que direi que peca por tardia. Soubemos hoje que vamos ter finalmente o acesso do público às competições profissionais. Resultado de um trabalho de vários meses em que não percebemos a forma discriminatória com que o futebol profissional foi tratado, mas felizmente presidentes, sociedades, Liga, Federação e restantes entidades conseguiram finalmente esta autorização. Depois do que assistimos no passado fim-de-semana, para nós era incompreensível não termos público nos estádios. Vamos fazê-lo mediante as directrizes, vamos trabalhar para que a próxima época possa começar de forma distinta, temos esperanças que a percentagem possa ser quase na plenitude e estamos preparados para esse cenário", disse o presidente da Liga Portugal na Assembleia Geral desta quarta-feira.