Pedro Proença e os casos de violência: «Queremos uma resposta dura e eficaz de todos»

Para lá dos elogios a Rúben Amorim, a análise da final four da Allianz Cup e também de uma solução para o problema dos treinadores sem habilitações, Pedro Proença aproveitou a sua passagem pelos estúdios da SportTV em Braga para antever a reunião de segunda-feira com elementos do governo, na qual serão discutidos os recentes casos de violência nos estádios portugueses.





"É evidente que o tema da violência nos preocupa. Todos sabemos que há uma lei aprovada, que nos parece insuficiente para resolver os casos que temos. Os clubes já pagam muito dinheiro em segurança pública. O modelo da Liga já impõe multas avultadas. Este trabalho tem de incidir nas forças da autoridades, em revistas mas minuciosas, a obrigação de termos os adeptos sancionados pelas práticas a terem de se apresentar em esquadras, de forma a não estarem em espectáculos que não são deles. Queremos uma resposta dura e eficaz de todos. O futebol tem trilhado o seu caminho, mas a responsabilidade civil tem de acontecer por parte do Ministério da Administração Interna. O nosso discurso será sempre construtivo, mas tem de ser duríssimo. Esta é uma luta da Liga, da Federação, de todas as federações desportivas que querem combater a violência", disse.