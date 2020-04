Pinto da Costa desagradado com Joaquim Evangelista

Pinto da Costa aproveitou a cimeira dos clubes com a FPF e a Liga para vincar o seu desagradado em relação a declarações produzidas por Joaquim Evangelista, que terá afirmado numa entrevista televisiva que "os jogadores não querem jogar".





O presidente do FC Porto contestou essa declaração pública do líder sindical utilizando palavras bastante duras dado que o objetivo assumido pela indústria do futebol centra-se na retoma das competições, sendo um passo fundamental para que os próprios jogadores também não sejam severamente penalizados do ponto de vista financeiro.