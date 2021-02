Projeção do Observatório do Futebol: Sporting campeão e Benfica fora do pódio

O Observatório do Futebol (CIES) publicou esta segunda-feira projeções para o desfecho de vários campeonatos europeus e, no que diz respeito à Liga NOS, as previsões apontam para que o Sporting seja campeão com 82 pontos.





Os dados apresentados projetam um cenário idêntico ao atual no topo da tabela. O FC Porto terminará o campeonato em segundo lugar com mais seis pontos do que o Sp. Braga (3º), deixando o Benfica na quarta posição e fora da Champions. O Paços de Ferreira ficará com a última vaga para a Liga Europa mantendo o atual 5º posto, à frente do V. Guimarães. Na parte de baixo da classificação, Famalicão (17º) e Tondela (18º) serão as equipas diretamente despromovidas - o Farense, em 16º lugar, disputará o playoff com o 3º classificado da 2.ª Liga.De acordo com CIES, as projeções assentam nos dados disponíveis até dia 10 deste mês e resultam de um modelo estatístico baseado em variantes como remates enquadrados, remates na área (tentados ou concedidos), posse de bola e passes realizados pela equipa e pelos adversários no último terço do terreno.Relativamente às cinco principais ligas europeias, destaque para algumas surpresas. Em Itália, o Inter é apontado como campeão, com mais 2 pontos do que o Milan (2º) e mais 3 do que a Juventus (3º). Em França, a projeção dá o Lyon como vencedor da Ligue 1, superando o 'crónico' Paris Saint-Germain. Relativamente à liga espanhola, a previsão é de que o Atlético Madrid mantenha o atual 1º lugar e termine com mais 3 pontos do que o Barcelona.Já na Alemanha, o Bayern deverá voltar a conquistar o título da Bundesliga, com o RB Leipzig a finalizar no segundo posto a 6 pontos dos bávaros. Por fim, na Premier League, a projeção dá o Manchester City campeão com mais 14 pontos do que o rival Manchester United (2º). Liverpool (3º) e Chelsea (4º) completariam as vagas da Liga dos Campeões e o Tottenham, de José Mourinho, é apontado ao 9º lugar.