As reações à derrota caseira (2-3) do Benfica com o Sp. Braga, o segundo desaire seguido das águias na Liga NOS.



Carlos Carvalhal





"Tivemos uma entreajuda muito grande, um jogo bem preparado, dentro do contexto desta quantidade de jogos. Soubemos sair bem para o contra-ataque, em muitos momentos conseguimos ter posse de bola. Depois saímos para o intervalo a vencer, não podemos dizer se justo ou não. Na 2.ª parte, o Benfica apertou mais. Fomos estoicos a defender. Temos uma verdadeira família, um grupo pequeno mas coeso. Como eu costumo dizer, não se ganha aqui sem suor, sangue e lágrimas. A intenção era jogar o nosso jogo, vamos para qualquer campo para tentar impor o nosso jogo. Pressionámos o Benfica na frente e andámos um pouco por ali. Na segunda parte não conseguimos, mas também é preciso ver a qualidade do adversário e é, muitas vezes, em função disso que a nossa equipa recua ou não um pouco mais. O Benfica obrigou-nos a recuar.""Sp. Braga conseguiu estar mais calmo que nós, esperou sempre pelas ocasiões e concretizou, também com falhas nossas. Mas a equipa a perder 3-0 voltou a ter reação muito forte ao jogo. E tivemos ocasiões para não perder. Mas torna-se difícil quando há erros individuais. Mas a equipa esteve sempre serena e reagiu a partir do 3-0. O Sp. Braga é boa equipa e conseguiu ter mais discernimento. Derrota que nos penaliza. Não esperávamos perder hoje. Houve alguns erros de pormenor que o Sp. Braga aproveitou. Ausências de jogadores nas seleções? É o que é que não posso lamentar-me. Ficou a reação ao resultado, foi a única coisa positiva deste jogo""Jogo difícil sobretudo na 1.ª parte. Na segundo estivemos melhor, conseguimos marcar e até tive mais uma oportunidade mas o guarda-redes. Temos de analisar bem, o próximo jogo temos de ganhar. Os dois golos para mim foram bons mas isso não ajudou a equipa""Foi um jogo complicado, tivemos personalidade e fomos justos vencedores. É sempre bom marcar, mas importava era ajudar a equipa."