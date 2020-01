Rui Vitória analisa campeonato português: «Benfica e FC Porto estão mais fortes»

Rui Vitória comentou a atualidade do campeonato português e disse não ter dúvidas de que Benfica e FC Porto são os principais candidatos ao título nacional. Em declarações ao Canal 11, o atual técnico do Al Nassr, da Arábia Saudita, admitiu que águias e dragões estão num patamar acima da restante concorrência





"O Benfica e o FC Porto estão mais fortes. Está e vai ser uma luta a dois, pois o Sp. Braga e o Sporting estão mais longe", afirmou o antigo técnico dos encarnados, destacando a capacidade de Benfica e FC Porto não facilitarem nos momentos decisivos."São duas equipas mais fortes e ambas com uma visão clara: há jogos que são para jogar e outros que são para ganhar. Às vezes o foco é ganhar, há momentos decisivos e os jogadores sabem que são importantes. Há momentos em que é preciso ganhar e arranjar mecanismos como as bolas paradas, o aproveitar os erros do adversário, a qualidade individual que faz a diferença e a qualidade coletiva", evidenciou, deixando ainda uma palavra à "campanha de grande qualidade" do V. Guimarães, que o técnico orientou entre 2011 e 2015.



Chegada de Weigl ao Benfica



Rui Vitória analisou a contratação do médio Julien Weigl pelo Benfica e admite que se trata de um "sinal de poderio" por parte dos encarnados. "Já na altura o presidente [Luís Filipe Vieira] pensava nisso... em valorizar formação e dar mensagens para fora. Não é fácil ir buscAr um jogador destes ao Dortmund foi um sinal enorme ao mercado. Internamente é um sinal de poderio e de que o Benfica não estÁ ligado a ideias pré-concebidas. A formação vai ser sempre de qualidade mas é preciso conjugar com ainda mais qualidade que venha de fora", justificou.