Santa Clara-Gil Vicente pode ser o primeiro jogo com público na Liga NOS

O jogo do Santa Clara com o Gil Vicente, que se realiza este sábado, em Ponta Delgada, pode ser o primeiro teste ao regresso do público ao futebol profissional em Portugal.





A Liga de Clubes vai aproveitar a possibilidade criada pela Autoridade de Saúde Regional, um órgão com autonomia nos Açores sobre as questões de saúde pública, que permite a assistência do público nos eventos desportivos no arquipélago, com um limite de 10 por cento da lotação máxima do Estádio. Desta forma, vai pode ser autorizada a presença de mil adeptos no jogo do Santa Clara frente ao Gil Vicente.Pedro Proença, presidente da Liga de Clubes, afirmou este sábado que os clubes manifestam "frustração" perante a resistência das autoridades sanitárias em ensaiar o regresso do público aos estádios."Sinto que este sentimento começa a crescer. Os clubes sentem um desencanto de não haver uma abertura de espírito do Governo e da Direção-Geral da Saúde (DGS) para que o futebol não seja discriminado", frisou Pedro Proença, à margem da abertura da quinta edição da Pós-Graduação em Organização e Gestão no Futebol Profissional.