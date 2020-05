São estes os estádios já aprovados para receber os jogos da Liga NOS até final da temporada

Nove estádios já estão aprovados para receber os jogos da Liga NOS até final da temporada, informou esta quarta-feira a Federação Portuguesa de Futebol. São eles: Cidade do Futebol, Estádio D. Afonso Henriques, Estádio do Dragão, Estádio João Cardoso, Estádio José Alvalade, Estádio do Marítimo, Estádio Municipal de Braga, Estádio do Sport Lisboa e Benfica e Portimão Estádio.





Há ainda situações pendentes: "Quanto aos estádios Bonfim, Capital do Móvel, Cidade de Barcelos, do Clube Desportivo das Aves, do Bessa e do Rio Ave, a DGS indicou um conjunto de correções de que terão de ser alvo para que possam ser novamente vistoriados pelas autoridades de saúde."A Direção-Geral da Saúde informou a Federação Portuguesa de Futebol sobre o resultado das visitas realizadas pelas Autoridades Regionais de Saúde a 15 estádios candidatos a receber jogos na retoma da Liga NOS.De acordo com as conclusões apresentadas, a FPF e a Liga Portugal informam que os seguintes nove estádios estão aprovados pela DGS e poderão de imediato receber jogos:-Cidade do Futebol-Estádio D. Afonso Henriques-Estádio do Dragão-Estádio João Cardoso-Estádio José Alvalade-Estádio do Marítimo-Estádio Municipal de Braga-Estádio do Sport Lisboa e Benfica-Portimão EstádioQuanto aos estádios Bonfim, Capital do Móvel, Cidade de Barcelos, do Clube Desportivo das Aves, do Bessa e do Rio Ave, a DGS indicou um conjunto de correções de que terão de ser alvo para que possam ser novamente vistoriados pelas autoridades de saúde.